Macron seppellisce l'anima della Francia a favore della tecnocrazia Ue

Macron è ora in tour contro i nazionalisti: “Risvegliamo l'anima della Francia”. Questo il suo grido di battaglia. Questo, in fondo, il suo programma. L'uomo prodotto in vitro dall'élite turbofinanziaria, il famulo del potentato no border Rothschild, ha un obiettivo chiarissimo. Risvegliare l'anima della Francia, dice: in verità, seppellirla a beneficio del cosmopolitismo post-identitario coessenziale al mondialismo capitalistico. Combattere il nazionalismo, dice: in verità, distruggere ogni radicamento nazionale, di modo che la desovranizzazione della Francia a beneficio della tecnocrazia efficientemente repressiva dell'Unione Europea possa dominare incontrastata e senza resistenza.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).