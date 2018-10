Manovra, Bruxelles viene prima di Roma per gli euroinomani di Repubblica

"Manovra, già pronto il no della Ue, il prossimo colpo dal rating". Così troverebbe scritto, nel titolo in prima pagina, l'intrepido lettore che si avventurasse, anche col rischio di incagliarsi, tra le acque basse del rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico, della servitù volontaria a beneficio dei mercati finanziari speculativi e dell'odio organizzato verso l'Italia. Una volta di più: per gli euroinomani del rotocalco demofobico, la sacra volontà di Bruxelles e del caveau della BCE è prioritario, in assoluto. Viene prima rispetto alle scelte sovrane della politica nazionale italiana. Viene prima rispetto alle libere scelte del popolo. Insomma, Bruxelles viene prima di Roma e l'interesse privato della BCE ("l'euro") viene prima rispetto all'interesse nazionale-popolare dell'Italia. Addirittura la minaccia del "colpo dal rating", come se ciò fosse naturale e forse anche benefico. V'è altro da aggiungere?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).