Manovra, colpo di Stato finanziario dell'Ue. E' in arrivo un nuovo Monti

Siate pronti. È prevedibile, non occorre disporre della sfera di cristallo. Entro pochi mesi avremo un nuovo colpo di Stato finanziario, orchestrato dagli euroinomani delle brume di Bruxelles e tale da portare al potere un nuovo Monti, ossia un nuovo esecutore fidato delle volontà dei mercati e della classe dominante no border. Siamo ormai nel tetragono regno della tecnocrazia repressiva del turbocapitale sans frontières, che ha dichiarato guerra a tutto ciò che non ceda in modo subitaneo dinanzi alla sua avanzata.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).