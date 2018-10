Manovra, un comitato di banchieri e usurai non eletto boccerà l'Italia

"Oggi la Commissione europea boccerà la manovra italiana e darà al governo tre settimane di tempo per riscriverla". Un comitato d'affari di banchieri e usurai che nessuno ha eletto, né visto in faccia, respinge le scelte sovrane dell'Italia e del suo governo a pieno mandato democratico. Benvenuti nell'Unione Europea, realtà che di democratico non ha nemmeno il nome. È evidente, è il dominio autocratico della classe dominante, che impone il proprio tableau de bord ai popoli d'Europa.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).