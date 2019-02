Migranti, arrivi ai minimi dal 2012. Il dispiacere dei padroni globalisti

"Migranti, gli arrivi in Italia dal Mediterraneo ai minimi dal 2012. Il rapporto Frontex". Così sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico. Con dispiacere e sconforto, segnala che i desiderata della classe dominante cosmopolitica non vengono rispettati. La deportazione di africani cara ai padroni globalisti non sta procedendo come da copione. Non si procede nella "accoglienza" e nella "integrazione", come la neolingua del capitale ha ribattezzato i processi di deportazione organizzata di africani in vista del loro supersfruttamento capitalistico teso, in seconda battuta, ad abbassare i costi della forza lavoro in generale e a creare conflitti orizzontali tra migranti e autoctoni.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).