Greta e Carola? Avatar prodotti dal padronato cosmopolitico

Leggiamo su "La Stampa", rotocalco cittadino sabaudo: "Niente aereo, Greta andrà all’Onu con una barca a vela (guidata da Pierre Casiraghi)". Sembra di vederla, la signorina svedese, l'eroina più amata dai padroni del mondo, che guarda dalla sua barca a vela verso le sofferenze della gente comune e prende la parola in questo modo:" e voi, luride plebi italiche osate usare l'auto e i mezzi pubblici che inquinano?". Insomma, l'invito è a fare come Greta, la rivoluzionaria in barca a vela con Pierre Casiraghi! Ma non vi rendete conto di come ai piani alti vi prendono in giro e vi trattano come idioti? Non riuscite davvero a capire che Carola e Greta sono avatar prodotti dal padronato cosmopolitico per creare ad hoc proteste conservative? Cioè proteste che hanno come unico obiettivo il rinsaldare l'ordine costituito a beneficio della global class egemonica.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).