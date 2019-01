Migranti, dalla Libia all'Italia: la deportazione contro il diritto del mare

Ieri mattina a "L'aria che tira" su La7 ho discusso con una operatrice di una ONG. La mia tesi è nota: i signori del capitale finanziano la deportazione di africani in Europa con un triplice obiettivo: 1) sfruttarli alla stregua di nuovi schiavi, 2) abbassare in generale i costi della forza lavoro, 3) far proliferare conflitti orizzontali nella classe lavoratrice (migranti vs autoctoni).

L'operatrice ha obiettato, ovviamente, che non è così. E che se il capitale finanzia, tanto meglio: serve a salvare vite umane, come il diritto del mare prevede. Peccato che, così dicendo, ella abbia suffragato la mia tesi. Il diritto del mare, infatti, dice che, se si salva per mare, occorre condurre i salvati nel porto più vicino. Che, evidentemente, dalla Libia non può essere l'Italia. Ergo è deportazione, contro il diritto del mare, di africani in Europa.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).