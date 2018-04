Migranti, i mondialisti nascondono l'abominevole deportazione di massa

"Migranti, 1.400 soccorsi in 48 ore: effetto del clima estivo e della crisi in Libia". Così titola il quotidiano globalista liberal "La Repubblica". Tra gli effetti del solleone, a suo giudizio, vi sarebbe anche l'immigrazione di massa. Ovviamente i signori mondialisti e i loro giornalisti di completamento si guardano bene dal dire ciò che l'immigrazione di massa è realiter: una abominevole deportazione di massa di nuovi schiavi da sfruttare nei circuiti della valorizzazione del valore, oltre che una preziosa arma nella lotta di classe per abbassare i costi della forza lavoro e per generare conflitti orizzontali tra schiavi in lotta tra loro, divisi tra autoctoni e migranti. Il capolavoro del potere turbocapitalistico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).