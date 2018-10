Migranti, il turboboldriniano Saverio Tommasi e la retorica dell'accoglienza

"Pensate a un tedesco che sposa una donna ebrea per salvarla dalla deportazione. Perché è questo che, più o meno, è successo a Riace". Così il turboboldriniano Saverio Tommasi. Spiace vedere che questi amabili aedi cosmopoliti del pensiero unico sempre omettano la questione degli "interessi materiali" di marxiana memoria. Per loro v'è sempre e solo la retorica dell'accoglienza e dell'integrazione, parole chiave con cui l'ordine dominante occulta e legittima lo sfruttamento e la deportazione di esseri umani dall’Africa mediante i quali fare profitti. Ordunque, aveva ragione lui, l'insospettabile: si tratta appieno di un "prezioso carico di esseri umani", come ebbe a definirlo il bardo cosmopolita dal sontuoso attico di Nuova York (12/07/2018).

