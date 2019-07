Monti pontifica contro Italia-Russia? Una buona ragione per andare avanti...

Ieri sera, nella trasmissione "In Onda", il fiduciario dei mercati, l'euroinomane più impenitente, Mario Monti, ha pontificato senza infingimenti: il legame dell’Italia con la Russia è pericoloso per la Ue, di cui siamo parte. Touché! È questo il punto dirimente. La relazione con la Russia va coltivata, in funzione anti-UE e anti-USA. È la chiave di volta per una politica di liberazione dal nuovo ordine mondiale atlantista statunitense, del quale la Ue è colonia subordinata e senza dignità. Insomma, se oltre alla Merkel e alla von der Leyen, anche Monti afferma convintamente che la relazione con la Russia di Putin va tagliata, è una buona ragione per rinsaldarla.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).