Moscovici e la "porta Ue aperta per Roma". Attento: serve anche per uscire

Moscovici, "la porta dell'Unione Europea con Roma rimane aperta". Il signor Moscovici, euroinomane impenitente che pontifica dalle brume senz'anima di Bruxelles, ignora la dialettica della porta: dalla porta si passa per entrare, ma anche per uscire. Auspichiamo vivamente che il governo sappia trovare la forza per usare la porta di Moscovici e dell'Europa in questo secondo senso: per uscire e ritrovare sovranità democratica e dignità nazionale.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).