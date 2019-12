Natale, per rispettare l’identità altrui facciamo fuori la nostra

Anche quest'anno, sotto Natale, torna la solita polemica di quanti, nel nome del multiculturalismo e del rispetto delle altrui identità, vorrebbero oscurare i simboli della tradizione, in primis il presepe. Eppure il dialogo multiculturale può darsi solo ove vi siano identità forti, che abbiano valori e radicamenti sul cui fondamento confrontarsi: il rispetto delle identità e delle tradizioni altrui non comporta l’abbandono delle proprie. È l’opposto del dialogo fintamente multiculturale – in realtà tra indifferenziati – promosso e promesso dagli apostoli del globalismo. Esso, per sua essenza, è un dialogo muto, in cui le parti, omologate sotto il segno della forma merce e svuotate della loro identità specifica, non hanno più letteralmente nulla da dirsi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).