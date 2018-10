Nuovo ordine erotico tutto è merce, compresi neonati e gli uteri delle donne

Così leggiamo sul giornale digitale delle terre nuragiche Tiscali: "Alla fiera dei bambini partoriti per coppie omosessuali. A Bruxelles, cataloghi di donne e pacchetti completi. Centomila dollari per un figlio e tanti dubbi etici". Benvenuti nel nuovo ordine erotico, dove tanta libertà avete quanta potete acquistarne. E dove tutto è merce, compresi i neonati e gli uteri delle donne. Hanno reso plausibile l'inimmaginabile. Hanno portato allo zenit la disumanizzazione dei rapporti umani, trasformando la nuda vita in miniera da cui ricavare plusvalore. Una sola è la domanda che è d'uopo sollevare: fino a che punto la natura umana tollererà l'oltraggiamento e le offensive cui è quotidianamente sottoposta?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).