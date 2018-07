Onu, prosegue la guerra mondialista contro l'eccellenza alimentare italiana

Così leggiamo sbigottiti su "Il Sole 24 ore": "Onu, agroalimentare italiano sotto accusa: «Olio e Grana come il fumo»". Per chi sa leggere tra le righe ed è della schiera degli apoti (ossia di quanti non si bevono tutte le trovate della propaganda dominante), il messaggio è chiaro come il sole. Seguita senza posa la lotta dei mondialisti e del loro gastronomicamente corretto contro l'eccellenza italiana. Obiettivo? Sradicamento alimentare e livellamento planetarizzato dei palati, omologazione gastronomica e annichilimento pianificato delle specificità culinarie dei popoli. È l'apice della mondializzazione gastronomicamente corretta. Variando la formula di Mao, la globalizzazione non è un pranzo di gala.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).