Padova, papà dona il fegato al figlio: finché c'è famiglia c'è speranza

Ogni tanto, e invero sempre più raramente, riceviamo buone notizie. Che ci restituiscono una pur tenue speranza nella realtà del mondo. E che magari, per un attimo, ci fanno obliare la terrificante prosa dell'esistente, il "mondo grande e terribile", come sempre lo apostrofava Gramsci. È accaduto a Padova. Un papà ha donato un pezzo del proprio fegato al figlio neonato: e, in tal guisa, gli ha salvato la vita. È uno splendido esempio dell'amore donativo e disinteressato dell'etica familiare. Che non chiede in nulla in cambio e che si condensa nelle parole di Agostino: "volo ut sis", voglio che tu sia. L'amore come essere-per-l'altro vuole che l'altro sia nella sua pienezza d'essere. E in cambio non chiede nulla. Finché v'è famiglia, v'è speranza.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).