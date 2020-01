Parigi, pompieri repressi dalla polizia. Massacro di classe gestito da Macron

Ebbene sì, dalla Francia giungono immagini sconvolgenti. Di più, raccapricciante. Immagini su cui sarebbe bene ragionare seriamente, per comprendere realmente l'essenza del nostro fosco presente. Le immagini ci mostrano la polizia che reprime nel sangue le proteste dei vigili del fuoco per i salari più alti. Forze dell'ordine contro vigili del fuoco, una situazione surreale. Fuori dalla norma. Ecco il neoliberismo di Macron, ecco l'Europa che vogliono a Bruxelles. È un massacro di classe gestito dall'alto. Un orrore divenuto realtà. E dai più cadavericamente accettato come giusto e fisiologico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).