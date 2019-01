Pd, il manifesto europeista di Calenda? Come andare dal padronato cosmopolitico col cappello in mano

Ed ecco che ora arriva, puntuale, il Manifesto europeista di Calenda, colui il quale pochi giorni addietro cinguettò dicendo "io sto con Soros" (sic!): una sorta di balbettio da subalterni all'insegna del politicamente corretto e di quella desovranizzazione europeista, che è la base dell'odierno annientamento delle democrazie europee a beneficio delle classi dominanti cosmopolite ed europeiste. Ancora una volta le sinistre si confermano per quello che ormai sono: esse sono tutto ciò contro cui Marx e Gramsci lottarono. Il Manifesto europeista di Calenda: ecco come andare dal padronato cosmopolitico col cappello in mano.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).