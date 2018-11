Pd, Minniti e la sua sinistra per i deboli. Non dimentichi la lotta all'Ue

Congresso Pd. Minniti: “Basta aristocrazia. La mia sinistra è per i deboli. Ci proverò con otto parole”. Così in apertura sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico e dell'odio organizzato verso l'Italia. Auguriamo buona fortuna a Minniti, ma ci permettiamo sommessamente di rammentargli che la sacrosanta difesa dei deboli da lui invocata e la sacrosanta lotta contro l'aristocrazia deve di necessità coniugarsi come lotta senza quartiere contro l'Unione Europea. La quale è unione delle classi dominanti europee contro i popoli e i lavoratori europei. La quale, ancora, è strumento della aristocrazia finanziaria in difesa dei propri interessi di classe. Qui si parrà la nobilitate del signor Minniti. Buona fortuna e auguri.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).