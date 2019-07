Pd espressione massima del nuovo ordine globale in Italia

Senza perifrasi e senza esitazioni, così ha affermato Zingaretti in merito al Partito democratico: “Siamo unica alternativa”. Non voleva essere una battuta, anche se l'esito è stato inavvertitamente quello. Invero, Zingaretti e il Pd sono le milizie del mondialismo atlantista e classista, a beneficio delle classi dominanti contro le classi dominate. Insomma, non si tratta di una alternativa all'ordine dominante, ma di una sua fulgida estrinsecazione. L'ho detto e lo ridico. Il Pd è l'espressione massima del nuovo ordine globale in Italia. È il partito che santifica la realtà così com'è e si adopera attivamente per demonizzare in forma apriorica il possibile rovesciamento della situazione data.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).