Pecora elettrica, a fuoco la libreria. L’autore merita la legge del taglione

L'ennesima notizia di cui si sarebbe volentieri fatto a meno. È stata bruciata a Roma una libreria. Non si tratta di un incidente, né è la prima volta che accade. È un gesto intenzionale, che era già accaduto in passato. E che ora torna atrocemente a ripetersi. Non v'è, invero, gesto più barbaro. Chi l'ha compiuto non merita di far parte della razza umana. E nemmeno di quella animale, ché gli animali sono infinitamente più degni di lui. Bruciare una libreria significa commettere un attentato ai danni della cultura e della civiltà. Significa rivelarsi indegni di abitare il mondo. Uno dei rari in casi in cui l'infernale legge del taglione sembra difficilmente confutabile.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).