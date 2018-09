Per la sinistra c'è solo il migrante. Tradimento della classe lavoratrice

La cosa più oscena, considerando le sinistre metamorfico-kafkiane, è il loro integrale tradimento della classe lavoratrice in nome della quale lottarono gli immensi Marx e Gramsci. Per le sinistre, ormai, il lavoratore nazionale-popolare non esiste più. E, se esiste, figura come un rozzo populista xenofobo, non ortopedizzato in senso liberal-libertario e cosmopolitico. Per le sinistre, il soggetto di riferimento è ormai il migrante: ossia la soggettività a cui il capitalismo globalizzato ha deciso di conformare l'umanità tutta. Il capitalismo vuole ridurci tutti quanti al rango di migranti senza diritti, sradicati e supersfruttati, schiavi ideali. Per parte loro, le sinistre al servigio del capitale fanno l'elogio permanente del nuovo profilo antropologico dell'homo migrans, sradicato e deterritorializzato, coartato all'erranza diasporica senza posa. E ridicolizzano pateticamente ogni residua forma di stabilità legata alla cittadinanza nazionale e all'etica tradizionale (famiglia, stabilità esistenziale, ecc.).

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).