Lampi del pensiero

Sabato, 9 novembre 2019 - 10:25:00 Per "Repubblica" il problema è la Segre. No precariato, disoccupazione e Ilva LAMPI DEL PENSIERO DI DIEGO FUSARO/La classe dominante se le studia tutte per spostare l'attenzione dal conflitto sociale e dalla lotta di classe di Diego Fusaro

A sentire il rotocalco turbomondialista "La Repubblica" pare che il problema dell'Italia non siano il precariato, la disoccupazione, il massacro di classe gestito dai dominanti, la tragedia dell'Ilva. No. Il problema è Liliana Segre e l'antisemitismo. La classe dominante se le studia tutte per spostare l'attenzione dal conflitto sociale e dalla lotta di classe verso contraddizioni inesistenti e inventate ad hoc. L'obiettivo? Semplice. Evitare che si ricomponga il conflitto di classe verticale, la sacrosanta lotta di classe del basso contro l'alto, degli sfruttati contro gli sfruttatori. Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).