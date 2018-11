Pernigotti, la rabbia per quei 100 lavoratori (e la famiglie) rimasti soli

«Chiude lo stabilimento produttivo della Pernigotti di Novi Ligure. Ciò significa 100 lavoratori a casa e altrettante famiglie in difficoltà». Ecco l'ennesima maraviglia del capitalismo globalizzato, che i taumaturghi della globalizzazione deregolamentata continuano a cantare panglossianamente come il migliore dei mondi possibili. Ciò che più desta rabbia e sgomento è la solitudine di quei cento lavoratori e delle loro famiglie. Essi non hanno rappresentanza, poiché le battaglie - ennesima vittoria del capitale - sono state tutte dirottate dal nesso Lavoro-Capitale a questioni individualizzate come i diritti civili e gli uteri in affitto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).