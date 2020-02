“Prima gli europei” è il nuovo slogan della Lega a Bruxelles

Vi è davvero dell'incredibile nel cinguettio digitale di Gianna Gancia, europarlamentare della Lega. La quale, dinanzi al Brexit, non ha giubilato per la confutazione pratica del noto teorema degli euroinomani "l’Unione Europea è irreversibile". No. Ha invece detto che la UE "deve riscoprire la propria identità e avviare una seria e profonda riforma interna. Solo così i cittadini europei comprenderanno pienamente l'importanza del progetto europeo. In una espressione, da oggi dobbiamo costruire gli Stati Uniti d'Europa".

Quale sia l'identità della UE non è dato sapere. La moneta unica? Il fiscal compact? Curioso che la leghista si rivolga ai cittadini europei. Evidentemente gli italiani non sono più i primi... E poi, dulcis in fundo, il richiamo agli Stati Uniti d'Europa. Che era poi il mot d'ordre del PD! Davvero surreale. Chissà se è un caso isolato o se è la nuova tendenza della Lega tutta? Del resto, prima volevano il nord indipendente. Poi hanno bramato la sovranità nazionale. Dove sarebbe la stranezza, se ora volessero gli Stati Uniti d'Europa?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).