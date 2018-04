Registrato il figlio di due mamme? L'Appendino distrugge la famiglia

Torino, l’anagrafe registra il figlio di due mamme. È la prima volta in Italia. E non sarà l'ultima, purtroppo. Appendino: “Scritto un pezzo di storia”. Sì, un pezzo della storia della distruzione della famiglia e del trionfo della nuova ingegneria del capitalismo integrale. Vi rendete conto del fatto che l'espressione "figlio di due mamme" è intrinsecamente abominevole, oltre a essere un non senso allo stato puro? Prevale l'egoistico diritto del consumatore desiderante, nel trionfo della alienazione. Tutto è oramai possibile, a patto che si disponga del danaro necessario per poterlo acquistare. È l'onnipotenza dell'oltreuomo postmoderno a volontà di potenza consumistica illimitata o, meglio, coestensiva rispetto al valore di scambio individualmente posseduto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).