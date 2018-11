Repubblica pronta per il colpo di Stato: ha scelto la strategia del terrore

"Spread, allarme di Visco sul risparmio delle famiglie e cresce la paura per la patrimoniale". Così sulla prima pagina del rotocalco turbomondialista "La Repubblica". Il quale ormai ha deliberatamente scelto la strategia del terrore. Del terrore per delegittimare il governo nazionale-popolare. E per preparare la mentalità del popolo al colpo di Stato che, presto o tardi, arriverà in nome dei mercati, della fiducia degli investitori, delle agenzie di rating.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).