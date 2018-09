La Repubblica, i servi della globalizzazione scioperano per i suoi effetti

Insomma, sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica" hanno per anni cantato, con impeto di servile lirismo, i benefici della flessibilità, della globalizzazione, del competitivismo e della liberalizzazione. E ora, come se nulla fosse, scioperano per il taglio dei loro stipendi. Ma come, cari amici? Sono le bellezze della globalizzazione! È la maraviglia della flessibilità e della concorrenza! È la benefica assenza di protezioni garantite dallo Stato sovrano. È la sempre glorificata competitività globale, che ha semplicemente applicato anche a voi, cari amici, il motto che voi stessi avete sempre riportato con ossequio sulle pagine del vostro rotocalco: "basta vivere al di sopra delle proprie possibilità!". Perché protestate contro gli effetti, se celebrate con solerzia le cause?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).