Richard Gere su Open Arms: uno spot pubblicitario geniale e disumano

Bisogna riconoscerlo placidamente.

La trovata pubblicitaria di Richard Gere a bordo della nave Ong con i migranti è indiscutibilmente geniale. Un'intuizione degna del migliore pubblicitario. Pensata apposta per generare un incredibile ritorno di immagine per l'attore hollywoodiano. Scattate le foto e garantiti i servizi sui rotocalchi, ognuno può, poi, proseguire per la propria strada: Richard Gere tra i copiosi dollari di Hollywood e i migranti nell’inferno del caporalato garantito dai porti aperti e dai nuovi traffici di vite umane. La società dello spettacolo magistralmente descritta da Guy Debord appare ogni giorno più alienante e più disumana.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).