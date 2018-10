Romano Prodi e le regole Ue: "Da rispettare anche quando non intelligenti"

Così parlò Romano Prodi: "Le regole Ue vanno rispettate anche quando non sono intelligenti" (Il Sole 24 ore). Duemila anni di filosofia e pensiero occidentale gettati alle ortiche da questi signori, nati per comandare sui loro simili. "Mettete i conti in ordine, rispettate i voleri del vostro dio mercato e niente deviazioni di percorso per favore". Dal Vangelo secondo lo spread. La teologia dei mercati nervosi e delle Borse scalpitanti imperversa senza posa, grazie al solerte operato dei suoi officianti devotissimi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).