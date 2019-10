Rubio, Lapo e Fuksas. Il loro scopo: rendere gli italiani come i migranti

Dopo il cuoco mondialista Rubio, dopo l'architetto no border Fuksas (già nominalmente vicino alle sinistre fucsia), adesso è la volta dell'imprenditore che si è fatto da sé, Lapo. "Non mi piace la parola migranti - ha asserito Elkann - , mi sembra denigratoria e non rispettosa. Mi piace la parola nuovi italiani". Una frase, un programma politico. Come già si è detto, l'obiettivo del turbocapitalismo e dei suoi architetti cinici è di rendere gli italiani come i migranti, fingendo di accogliere e integrare. Obiettivo? Abbassare salari e condizioni del lavoro e dell'esistenza. Il programma della classe dominante, è lampante. Eccola l'armata Brancaleone dei globalisti arcobalenici, spregiatori dei popoli sovrani. Il modello è, more solito, quello atlantista, ossia quello dei barbari di Washington.

I quali già da tempo impiegano gli astri dell'alienazione hollywoodiana a mo' di gadgets per propagandare la società arcobalenizzata a forma di merce, tarata su misura per consumatori post-identitari che non credono più in nulla se non nel consumo. E che, ovviamente, nulla hanno da obiettare rispetto ai bombardamenti umanitari made in Usa, rispetto al libero cannibalismo del mercato deregolamentato, rispetto al classismo ogni giorno crescente o, ancora, rispetto all'ottusità della società a liberalizzazione individualistica integrale dei consumi e dei costumi. Ricordatelo. Dietro la policromia cool dell'arcobaleno si nasconde il grigio del nichilismo della civiltà dei consumi, il nuovo totalitarismo che non deve più nemmeno colpire i corpi, essendosi impadronito delle anime.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).