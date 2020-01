Il centrosinistra di Bonaccini ha trionfato in Emilia Romagna. Con un risultato di tutto rispetto, peraltro. È la prova del fatto che Bonaccini ha amministrato bene la regione, che è e resta un'eccellenza. Ma poi è la prova che la Lega, strizzando l'occhio a Draghi e all'imperialismo made in Usa in Iran e abbandonando il tema dell'uscita dall'euro, precipita, come è giusto, nei consensi. È la prova, infine, che le Sardine come prodotto inscatolato ad arte dai padroni funzionano. E saranno usate sempre più spesso in futuro per garantire la tenuta dell'ordine globalista funzionale al dominio della classe egemonica.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).