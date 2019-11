Sardine, i mercati ci bastonano col manganello ma loro cantano "Bella ciao"

Vi è un aspetto della ideologia, se così si può appellare, del cosiddetto movimento ittico delle Sardine che merita di essere messo in luce. Ed è il suo antifascismo in assenza di fascismo, che si estrinseca nel sempre verde canto corale di "Bella ciao!", l'asso pigliatutto al cui cospetto ogni possibile dissenso deve tacere. Non parlo ovviamente dell'antifascismo in presenza di fascismo, cioè il nobile e sacrosanto antifascismo di Gramsci e di Gobetti. Parlo del vigliacco e pietoso antifascismo odierno delle sinistre fucsia, a settantanni dalla estinzione - buona e giusta - del fascismo.

Esso è oggi una variante del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto. Serve a spostare l'attenzione dal manganello invisibile dei mercati, che dilaga, a quello estinto delle camicie nere, sepolto sotto "il muro del tempo", come lo qualificava Jünger. Ecco, allora, il "pietoso rudere" dell'"antifascismo archeologico": parola di Pasolini! L'antifascismo in assenza di fascismo serve solo a dirottare l'attenzione delle nuove generazioni. Di modo che esse, massacrate dal capitale, dal precariato, dal libero mercato e dal liberismo cosmopolita, anziché battersi contro questo nemico in forza, scendano in piazza intonando Bella ciao. Il capolavoro del potere. La chiave per capire perché le Sardine sono non contro il sistema, ma per il sistema.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).