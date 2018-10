Seguite 'Calabresi in movimento'. L'Italia riparte da terra e radici

Calabresi in movimento. Così si chiama un progetto cultural-politico da poco sorto nelle Calabrie, in quella Magna Grecia che fu la terra dei Pitagorici di Crotone e di quanto di più grande ha prodotto la nostra civiltà. Dalle Calabrie deve riavviarsi la rinascenza dell'Italia tutta. Le Calabrie come luogo strategico per ripartire, per ricostruire dalle macerie simboliche a cui l'Italia si è ridotta abbandonando la propria identità e la propria storia e consegnandosi al mondialismo acefalo, nemico dei popoli e delle culture. Seguite questo gruppo, promette bene. Ha a cuore la propria terra e le proprie radici. Come diceva Rousseau, amare l'umanità vuol dire anzitutto amare la comunità umana con cui quotidianamente abbiamo a che fare: il nostro territorio, la nostra gente, la nostra storia.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).