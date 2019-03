Sinistra, dalla simbologia del lavoro a quella del cosmopolitismo dominante

Pensiamo, per un attimo, all’abbandono, da parte del quadrante sinistro, di ogni riferimento alla falce e al martello, ossia alla simbologia classicamente connessa con il mondo del lavoro e dei diritti sociali. Tale riferimento è stato sostituito, dopo il 1989, da quello all’arcobaleno, ossia a una nuova simbologia. Nel divorzio completo dalla classe lavoratrice e dalle sue rivendicazioni, tale simbologia si richiama a un vago (e inoffensivo dal punto di vista del conflitto di classe) ecumenismo liberal-libertario e a una serie di lotte che sempre risultano compatibili e, di più, funzionali rispetto ai desiderata della classe dominante cosmopolitica. Suddette lotte spaziano dal pacifismo belante (che di fatto coincide con la rinunzia suicidaria dei dominati alla lotta contro la violenza dei dominanti) al femminismo individualista, dalla retorica dell’accoglienza plusimmigrazionista (funzionale alla creazione dell’“esercito industriale di riserva” e al massacro di classe) alle manifestazioni in stile postmoderno dei gay pride come fenomeni volti non già a tutelare i diritti degli omosessuali, ma a ridicolizzare l’istituto etico della famiglia e della “veterosessualità” non coerente con il nuovo ordine erotico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).