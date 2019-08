Siucrezza bis, Pd a M5s: "Schiavi della Lega". Ma loro si inchinano a Ue e Usa

"Decreto Sicurezza bis": la fiducia al Senato è stata data con 160 sì. Che l'hanno trasformato in legge. Così ha commentato Zingaretti: "Schiavi a cinque stelle". Al netto di tutto, va riconosciuto, in effetti, uno spiccato senso dell'umorismo a Zingaretti. Che candidamente bolla come schiavi i Cinque Stelle. Da che pulpito, verrebbe spontaneo commentare.

Stiamo pur sempre parlando, con il Pd, del partito euroschiavo per eccellenza, che ha cadavericamente aderito a ogni diktat della Ue. Il partito, ancora, più prono ai voleri di Washington. Insomma, prima di usare a cuor leggero certi termini, Zingaretti dovrebbe, forse, contare fino a dieci. Come usa dire, la beneficenza inizia sempre a casa propria.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).