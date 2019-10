Stati Uniti, Trump finto sovranista. Ritiri truppe da tutte le basi del mondo

La notizia è che Donald Trump, il codino biondo che fa impazzire il mondo, come l'ha definito Buttafuoco, ritira le truppe dalla Turchia. Lo fa, evidentemente, per lasciare che i Curdi vengano scannati senza pietà dai turchi. Se Trump fosse coerente e non fosse solo una misera marionetta dell'imperialismo a stelle e strisce dei barbari di Washington, allora ritirare dal mondo intero le truppe americane. E porrebbe, in tal guisa, fine alla penosa storia imperialistica della monarchia del dollaro. La contraddizione è evidente: il vero sovranista dovrebbe, in nome del principio sovranità, rispettare anche gli altri Stati sovrani. Ciò che, è evidente, l'imperialismo made in Usa si guarda bene dal fare.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).