Stop imperialismo mentale: altro che globalizzazione, questa è glebalizzazione

Invertiamo la rotta e procediamo senza ambagi in quelle che vorrei chiamare, con metáfora nautica, le feconde strambate del pensiero. Non è mondializzazione: è rimozione dei diritti su scala planetaria, mediante le leve del dumping, della delocalizzazione e dell’immigrazione di massa. Non è globalizzazione: è glebalizzazione, ossia produzione seriale di nuovi servi supersfruttati, sottopagati e precarizzati su scala cosmopolitica. È trionfo classista del Signore global-elitario sul Servo nazionale-popolare. Impariamo a liberarci dall'imperialismo mentale e a chiamare le cose con i loro nomi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).