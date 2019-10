Taglio degli eletti, la democrazia costa. La dittatura è meno dispendiosa

Permettetemi di esprimere con un esperimento mentale le mie perplessità sul taglio dei parlamentari di cui tanto animatamente si discute in questi giorni autunnali (e che già era per incidens il programma della P2). Prima tagliarono trenta parlamentari. Per risparmiare, dicevano. Poi ne tagliarono altri trenta. Per risparmiare, ripeterono. Poi altri trenta, accampando lo stesso motivo. Alla fine il parlamento fu vuoto e il potere fu in mano a uno solo. Si era risparmiato e, insieme, si era di fatto ammesso che la dittatura è meno dispendiosa della democrazia e, dunque, da preferirsi per quanti assumano il punto di vista del cretinismo economico dominante. Morale della favola: la democrazia, che piaccia oppure no, ha i suoi costi e sono elevati. Ma possiamo farne a meno?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).