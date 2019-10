Tortellini al pollo e ragù di insetti: la nuova dittatura del 'sapore'

Pochi giorni addietro fu la volta dei tortellini al pollo, senza più maiale, per non turbare le altrui credenze. Ora è la volta - non meno demenziale - del ragù alla bolognese. Che dovrà, d'ora in poi, essere prodotto non più con la carne, bensì con i gustosissimi - si fa per dire - insetti. "È il cibo del futuro". Così leggiamo sul quotidiano bolognese "Il Resto del Carlino". Insomma, l'aristocrazia finanziaria ha deciso quale sarà il cibo del futuro per le plebi supersfruttate, sradicante e adeguatamente arcobalenizzate. E ovviamente cerca, more solito, di presentare come glamour l'indecente, per farci amare le nostre catene. È evidente: dopo il pensiero unico, il piatto unico. Dopo il politicamente corretto, il gastronomicamente corretto. La nuova dittatura del sapere e del sapore.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).