Ue comanda, che nessuno rivendichi... la democrazia

Sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico e dell'odio organizzato verso l'Italia, campeggia in questi giorni un titolo che ha dell'incredibile: "L'Europa ci farà lo sconto". È il non plus ultra del servilismo e della subalternità. Il non detto, comunque chiarissimo, è il seguente: se saremo sufficientemente servili e mansueti, l'Europa non infierirà. Non ci tratterà, in buona sostanza, come la Grecia. Sicché - questo il corollario - occorre essere docili e servili, sempre: ché l'Europa di Maastricht è una divinità minacciosa, che solo deve essere onorata ossequiosamente. Così ha, d'altro canto, affermato Centeno (Presidente Eurogruppo): "La flessibilità è possibile, ma rispettando le norme dell'Ue". Insomma, guai a criticare la Ue: nessuno si azzardi più a imboccare la strada del populismo e a rivendicare quote di sovranità nazionale, dunque di democrazia.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).