UE, il pressing di Repubblica e il mito dei reclusi nella caverna

"Lasciare la Ue significa prendere decisioni immani". Questo il titolo altamente intimidatorio che campeggia sulle pagine del rotocalco turbomondialista "La Repubblica". L'obiettivo è chiaro come il sole: persuaderci, more solito, circa la bontà del perverso costrutto dell'Unione Europea, unione delle classi dominanti europee contro i popoli e i lavoratori europei. Il paradigma è sempre quello platonico: far sì che i reclusi della caverna non vogliano abbandonarla. Affinché siano, cioè, schiavi felici di esserlo o, comunque, convinti di non potere non esserlo. A essere onesti, il titolo andrebbe rovesciato: "Permanere nella Ue significa prendere decisioni immani"

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).