Ue, lettera Ue a Tria? Solito tragico copione scritto dai cinici banchieri di Bruxelles

Il copione torna a ripetersi. Tragico e comico insieme, com'è ormai abitudine consolidata. Quasi non ci si maraviglia nemmeno più. L'Unione Europea boccia incondizionatamente il Def. Di più, dalle brume di Bruxelles i tecnocrati efficienti e senza spirito mandano la loro lettera a Tria: "Preoccupazione seria sul deficit". Si preoccupano, loro. Non, ovviamente, per le condizioni del popolo italiano, che già da tempo hanno deciso di sacrificare in nome dell'interesse finanziaria. I cinici banchieri di Bruxelles si peritano di curarsi unicamente del loro interesse economico, costi quel che costi. Seguita, in tal guisa, l'oscena dittatura dei mercati e degli euroinomani senza intelligenza di Bruxelles. Ormai è adamantino: l'economia detta legge alla politica, la Banca Centrale agli Stati nazionali, un manipolo di cinici usurai al popolo italiano.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).