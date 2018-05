Unione Europea, il vero progetto? Terzomondizzarci e sfruttarci meglio

Una notizia di cui si è parlato poco. E sulla quale pure converrebbe concentrarsi. Per provare a comprendere nell'essenziale i tellurici movimenti che stanno sconvolgendo la vecchia Europa. Ecco la notizia. "Bilancio Ue. Commissione propone tagli all'agricoltura, più fondi per i migranti" (Rainews.it). L'obiettivo non esplicitato di tale scelta? È semplice. L'obiettivo è terzomondizzare la vecchia Europa. Non certo integrare i migranti, ciò che sarebbe cosa giusta, umana e buona: ma renderci tutti come i migranti stessi. Una massa di misérables sfruttati e senza diritti. Il capitalismo globalizzato di cui l'Unione Europea è espressione mira a questo: a renderci tutti una massa di dannati senza diritti e in condizioni di sradicamento e di moto perpetuo. Per sfruttarci meglio.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).