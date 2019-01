Venezuela, l'ipocrisia di Macron: chiede elezioni, ma non a casa sua

Per dimostrare la falsità della classe dominante turbocapitalistica, vi porto questo esempio fresco di questi giorni. Il prodotto in vitro dall'élite turbofinanziaria marchiata Rothschild, Macron, chiede elezioni subito in Venezuela. V'è scontento nel popolo venezuelano, egli dice. Sicché bisogna dare spazio a chi si rivolta. Perché, allora, non anche elezioni immediate in Francia, allora? Anche in Francia v'è scontento popolare, o no? Infinita è l'ipocrisia dell'occidente atlantista.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).