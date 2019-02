Venezuela, Trump abbatte governi non allineati. Guaidò il suo fantoccio

"Maduro non resterà impunito". Parola di Donald Trump, guida della monarchia talassica del dollaro, braccio armato della mondializzazione turbocapitalistica. Il Leviatano a stelle e strisce abbatte tutti i governi non allineati, diffamandoli preventivamente come dittatoriali. Di modo che l'aggressione imperialistica preordinata appaia falsamente come liberazione, democrazia, esportazione di diritti umani. In realtà, sempre di vile imperialismo si tratta. Guaidó è un pavido fantoccio al servigio degli Usa.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).