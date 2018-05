Cosmopolitismo del libero mercato?Si supera coi villaggi sovrani di Aristotile

Dovrebbe ormai essere chiaro. Almeno per chi abbia l'onestà e il coraggio per capire. Per salvarci rispetto alle "tragedie nell'etico" (Hegel) prodotte dal cosmopolitismo del libero mercato deregolamentato occorre intrecciare tra loro la deglobalizzazione e la risovranizzazione dell'economia. Partendo da villaggi sovrani che, sul modello aristotelico, amministrino in forma comunitaria se stessi sul fondamento del primato del politico sull'economico. Proprio Aristotile, nella "Politica", muove da microcomunità sovrane: la famiglia, il villaggio, la polis. Come la polis è unione di più villaggi, così il villaggio è sintesi di più famiglie. Forse è proprio da qui che occorre ripartire. Dai villaggi sovrani.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).