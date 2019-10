Slot machine, prima entrata del mercato dei giochi online, ma occhio alla rete

Il business dei casinò online e più in generale dei giochi online, non accenna a frenare.

L’Italia è da diversi anni tra i Paesi più appetibili dalle grandi aziende e dai principali operatori di questo settore. Sono numerosissime le compagnie internazionali che hanno scelto il Bel paese, per espatriare con il proprio business online nel settore del gambling.

I motivi principali sono riconducibili essenzialmente al profilo socio-psicologico degli Italiani: gli over in particolar modo, sono propensi al rischio e hanno diverso tempo libero ma non pochi soldi da spendere (si tratta di due aspetti paradossalmente distanti).

Il 2017 si è concluso con un incredibile 22% in crescita se si fa riferimento ai bilanci dei casinò online. Percentuale affine per tutte le aziende operanti nel mondo del gambling online, con un’offerta di giochi molto vasta e dalle caratteristiche tali da incontrare i gusti di qualsiasi tipologia di giocatore.

Anche per gli anni successivi i dati sono stati positivi, con un trend in continua crescita. Stando ai dati pubblicati AAMS il trend di crescita è stato superiore al 33 % entro la fine del 2018 (periodo confrontato con il medesimo del 2017) una crescita spaventosa calcoli alla mano.

Il settore gode di una grande risonanza mediatica, merito delle piattaforme che sfruttano tecnologie di ultimissima generazione, capaci di garantire serenità nella fase di deposito e gestione dei propri fondi (prelievo delle vincite ad esempio). Oltre che una tutela di un certo livello a chi sceglie di registrare un conto di gioco online presso uno dei casino AAMS autorizzati ad operare legalmente in Italia.

Gli ultimi anni, infatti, sono stati caratterizzati dalla chiusura di un grandissimo numero di siti illegali, noti come “.com”. Oggi (dal 2011 in realtà), nel mercato italiano dei giochi online possono operare solo portali certificati AAMS come il sito slotmachineaams.it.

Questo sito oltre ad offrire tutta una serie di informazioni relative al gioco delle slot nella loro versione virtuale, presenta una lista di siti legali autorizzati dall’AAMS, dove poter giocare in sicurezza e tutelati al 100%, escludendo il rischio di finire su qualche piattaforma illegale.

Inoltre, il portale SlotMachineAAMS raggruppa in un elenco tutti i bonus slot machine più vantaggiosi e recenti offerti ai propri clienti dagli operatori autorizzati e sicuri.

I casinò online, oggi, rappresentano senza dubbio i siti più apprezzati dai giocatori, come rendicontato dai dati dell’Agimeg.

I dati messi a disposizione dalle molteplici agenzie di settore, incaricate di stilare report cadenzati, fanno evincere che: l’Italia è ormai la casa di circa 1 milione di appassionati di giochi online che amano tentare la fortuna.

Una domanda sempre crescente ha fatto sì che l’AAMS autorizzasse un’ottantina di nuove richieste di licenza per nuovi siti di gaming online regolarmente riconosciuti. Queste nuove licenze hanno avuto inizio nel 2018, fatte salve alcune proroghe e hanno registrato un valore di mercato notevolmente elevato.

Le slot machine online sono i giochi preferiti dagli italiani. Seguono la roulette e tutti gli altri, con percentuali di apprezzamento comprese tra il 20 % e il 47 %.