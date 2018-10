Governo, reddito di cittadinanza e taglio delle tasse rischiano di annullarsi

È vero che le ideologie sono finite e che il pragmatismo può abbattere muri, ma nel contratto del Governo del Cambiamento c’è un provvedimento liberale, ossia il taglio delle tasse, e uno statalista (comunista quasi): il reddito di cittadinanza.

Due iniziative (tralasciando le altre due fondamentali: la riforma della legge Fornero e il contrasto all’immigrazione illegale) che in teoria, in quanto opposte, come la dottrina liberale e quella comunista, potrebbero annullarsi.

Anche per questo, per la tutela dei conti pubblici, sarebbe stato meglio puntare sull’ una o l’altra. Così forse è troppo. Ma Di Maio e Salvini hanno evidentemente fatto promesse gigantesche e sembrano voler mantenere gli impegni elettorali… e intanto i loro partiti superano insieme il 60% dei consensi.

Che il taglio delle tasse serva, lo dimostrano quelli realizzati da Donald Trump, a seguito dei quali il Pil degli Usa è cresciuto del 4,2% nel primo semestre del 2018 - certamente anche grazie al neo-isolazionismo, la guerra sui dazi con Cina e Unione europea, l’abiura dell’Accordo di Parigi sul clima -. Tuttavia Il fatto che le persone e le imprese abbiano più soldi da investire, presuppone una maggiore responsabilità e uno spirito imprenditoriale che in Italia non è diffuso come oltreoceano… anzi, visti i risultati, in Italia si può dire che interessi prevalentemente il Nord, dove peraltro è viziato dall’alta evasione fiscale e dal cancro della mafia, che dal Sud si è spostata al Nord (dove ci sono i soldi). Più coerente e congruente col Sud il reddito di cittadinanza che - al di là della finalità provvisoria e di stimolo al cercare un lavoro - potrebbe rafforzare quella logica statalista, quella propensione ad essere assistiti, al fatto che ci sia sempre qualcuno che debba provvedere a te.

Questo Governo parrebbe arrivare allo scontro con Bruxelles, con le sue regole e i suoi vincoli di bilancio, appesantito e indebolito da siffatta contraddizione.