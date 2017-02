La bellezza di un sorriso speciale

Poco o nulla, in questa vita, genera messaggi espliciti quanto un sorriso. Lui non ha bisogno di parole, fa tutto da solo, artefice autentico di gioia pura.

Ci sono sorrisi che riempiono il cuore, impreziosendo gli attimi manco fossero tasselli d'oro dentro al puzzle della vita. Ci sono sorrisi che insegnano, che mostrano da quante angolature si può ammirare il mondo portando a casa la meraviglia delle cose semplici.

E poi ci sono occhi che brillano, a far da soffitto a sorrisi speciali, dentro a montagne di pelo sovrastate da nasi umidi. Accade quando un cane sorride, così buffo da far felice chiunque, quando la bellezza dell'amore puro si offre un'altra volta all'uomo, dentro a quei vortici di bene immenso che a parole non si possono spiegare.

Non c'è misura che possa definire quanto colore accade quando s'incrociano quei sorrisi pelosi, ritmati da codine impazzite pronte a movimentare qualunque esistenza. Pare, però, che gli effetti migliori capitino laddove il grigio ha avuto la meglio, dentro a esistenze in cui la vita si è mostrata col suo fare più arido. È lì che quei sorrisi offrono e creano il meglio che possono, semplicemente accadendo. Non c'è vita umana che non diventi migliore quando s'impregna dell'amore di un cane.

*Il sorriso nella foto è di Maya, splendida labrador salentina.