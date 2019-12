Noleggio a lungo termine in crescita, sempre più gettonato anche dai privati

Il settore del noleggio a lungo termine è attualmente protagonista di una crescita piuttosto netta: è questo ciò che emerge dai dati presentati da ANIASA, Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici.

Delle statistiche inequivocabili

Secondo ANIASA infatti, in riferimento all'anno 2018, le società di noleggio a lungo termine hanno effettuato immatricolazioni per ben 265.000 nuovi veicoli, una cifra consistente che corrisponde ad una crescita del +1,2%. Ancor più emblematica è inoltre la percentuale che indica l'ammontare delle immatricolazioni eseguite dalle società di noleggio in rapporto a quelle totali: ben il 14% delle immatricolazioni eseguite in Italia nel 2018 ha riguardato appunto le società di noleggio a lungo termine. ANIASA fornisce anche dei dati ulteriori, evidenziando che la categoria di veicoli per cui le immatricolazioni stanno crescendo in modo più consistente risulta essere quella delle vetture "medie", quelle corrispondenti al segmento C. Al grosso incremento di immatricolazioni di vetture appartenenti a questa categoria si contrappone il calo delle immatricolazioni di city car, utilitarie e vetture medie superiori, segno evidente del fatto che i consumatori che usufruiscono di questi servizi di noleggio dimostrano di preferire le auto di fascia media. Al di là dei dati statistici, il fatto che il settore del noleggio a lungo termine stia divenendo sempre più florido risulta evidente anche per altre ragioni: le società specializzate in questi servizi, come ad esempio la nota FacileRent, sono sempre di più, inoltre capita sempre più spesso di conoscere delle persone che utilizzano un'auto pur non trattandosi di un veicolo di proprietà, ma avendo appunto usufruito di un servizio di noleggio di tale tipologia.

I vantaggi che il noleggio a lungo termine sa garantire

Il noleggio a lungo termine, d'altronde, sa offrire dei vantaggi non da poco: questa formula, la quale si è inizialmente diffusa nel mondo delle aziende, interessate ad assicurarsi dei veicoli da utilizzare nelle proprie attività quotidiane con il minor costo possibile, è oramai una realtà consolidata anche per quel che concerne le esigenze private. Ma per quale motivo acquisire un'auto con la formula del noleggio a lungo termine può essere preferibile al canonico acquisto? Anzitutto, c'è da sottolineare un aspetto: le auto hanno un costo importante, questo è noto, un costo che ben poche persone possono permettersi.

Oltre a questo, va considerato anche che le auto vedono crollare molto celermente il loro valore di mercato, di conseguenza acquistare un auto non può mai essere considerato, dal punto di vista puramente economico, un buon investimento. Con il noleggio a lungo termine la vettura è a propria disposizione senza limitazione alcuna, proprio come se fosse di proprietà, bypassando tuttavia le criticità a cui abbiamo appena fatto riferimento. Il cliente della società di noleggio riconosce un canone, il quale è peraltro stabilito da contratto e non può in alcun modo variare durante la fruizione del servizio, e non deve sostenere nessun costo ulteriore, con la sola eccezione, ovviamente, del carburante. Tutto ciò che concerne la gestione del veicolo, dunque pagamento delle imposte e delle polizze assicurative, sia obbligatorie che opzionali, revisioni ed aspetti tecnici, sono a carico della società che noleggia, di conseguenza si può affermare senza esitazioni che il noleggio a lungo termine sia una formula particolarmente allettante sia dal punto di vista economico che a livello di praticità. Non solo: nel caso in cui il veicolo dovesse guastarsi, anche la sua riparazione viene gestita autonomamente dalla società di noleggio, e questo è un ulteriore vantaggio. Per molteplici ragioni, dunque, non desta di certo stupore il "boom" che sta contraddistinguendo il noleggio a lungo termine: tutto lascia immaginare che questa particolare formula di fruizione di autovetture e di veicoli di altro tipo crescerà ancora di più nel prossimo futuro.